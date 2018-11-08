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За год объем общих расходов россиян на повседневные товары сократился на 0,6%

УрБК, Москва, 08.11.2018. Индекс покупательской активности россиян в октябре продолжил расти и прибавил 3,1% к значению сентября, что перекрывает месячную инфляцию в 0,4%. Однако за год объем общих расходов россиян на повседневные товары сократился на 0,6%, что с учетом инфляции вывело показатель индекса на самую низкую позицию за все годы наблюдений. Об этом пишет пресс-служба «Ромир».



«Общий рост расходов при снижении размера среднего чека говорит о том, что россияне в борьбе с ростом цен опять занялись интенсивным шопингом — они посещают большее число магазинов в поисках лучших предложений», — указано в исследовании «Ромир».



Реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян на повседневные товары по итогам октября оказались ниже аналогичных значений за все предыдущие годы наблюдений. И если ранее самые низкие значения реальных расходов фиксировались в 2012 году, то теперь даже минимум шестилетней давности оказался выше, чем значение минувшего октября.



По данным официальных ведомств, в октябре цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, на непродовольственные — на 0,5%. Согласно же данным Romir Scan Panel, размер среднего чека в октябре сократился на 2,7%, что при общем росте повседневных расходов говорит о том, что россияне опять вернулись к модели интенсивного шопинга.



«Они посещают большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных ценовых предложений. Единоразово они оставляют на кассе меньше, но в целом по месяцу такая экономия оказывается мнимой, т.к. приводит к более частым покупкам и, соответственно, росту общих расходов», — указано в исследовании.



Доля продовольственных товаров в общей корзине расходов в октябре опять немного увеличилась. Напомним, что в сентябре она составляла 50,2% после августовского значения в 51%. В октябре же затраты на продукты составили 51,5% в общем объеме ежедневных расходов.



В октябре почти во всех регионах был отмечен существенный рост повседневных расходов. В частности, на Урале покупательская активность жителей выросла на 10,1%.



По сравнению с октябрем прошлого года повседневные траты выросли на Урале на 4%.

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