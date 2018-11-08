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Прокуратура Свердловской области снова заинтересовалась ЕМУП «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Несмотря на проверки прокуратуры, ЕМУП «Золушка» остается в системе школьного питания Екатеринбурга. На этот факт обратил внимание депутат Государственной думы Андрей Альшевских, который выложил на своей странице в Facebook полученный им ответ от прокуратуры Свердловской области.



«Прокуратура перечислила многочисленные нарушения в работе МУП «Золушка». То самое скандальное предприятие, которое ответственно за питание школьников. Закупки, безопасность продуктов, санитария — муниципальная организация плюет на все нормы и правила», — пишет А. Альшевских.



В ответе прокуратуры указано, что в апреле-мае 2018 года была проведена проверка исполнения федерального законодательства при организации питания в школах Екатеринбурга, в ходе которой в деятельности ЕМУП ШБС «Золушка» выявлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил.



По результатам проверки прокуратурой в отношении заведующих производством (шеф-поваров) ЕМУП ШБС «Золушка», а также в отношении самого унитарного предприятия возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.6 КоАП РФ, которые рассмотрены Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.



В отношении директора ЕМУП ШБС «Золушка» Мардарьева Д. В. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.



В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Екатеринбурга внесено представление, по результатам рассмотрения которого директор ЕМУП ШБС «Золушка» Мардарьев Д. В. уволен.



Также, учитывая, что в действиях руководства ЕМУП ШБС «Золушка» усматривались признаки преступления, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.



Кроме того, на контроле прокуратуры области находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного 18.12.2017 следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отношении главного бухгалтера ЕМУП ШБС «Золушка».



Также установлены нарушения в части исполнения налогового законодательства, и вынесено решение о проведении налоговой проверки по статье 126 НК РФ за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.



Прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга выявлены еще и нарушения Трудового кодекса РФ. В связи с этим в отношении и.о. директора ЕМУП «ШБС «Золушка» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений руководителю предприятия внесено представление, а также принесен протест на положения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, противоречащие требованиям федерального законодательства.

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