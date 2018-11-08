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В Екатеринбурге 19 ноября закроют стоянку автомобилей на площади 1905 года
8 ноябрь 2018 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о возведении ледового городка на площади 1905 года, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
19 ноября стоянка автомобилей на площади перед администрацией города будет закрыта и ограждена забором, за которым подрядчики начнут монтаж конструкций.
Ожидается, что стоянка автомобилей на площади 1905 года начнет функционировать после демонтажа ледового городка в январе 2019 года.
19 ноября стоянка автомобилей на площади перед администрацией города будет закрыта и ограждена забором, за которым подрядчики начнут монтаж конструкций.
Ожидается, что стоянка автомобилей на площади 1905 года начнет функционировать после демонтажа ледового городка в январе 2019 года.
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