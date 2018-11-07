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ЕВРАЗ НТМК завоевал награду в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России — 2018»

УрБК, Нижний Тагил, 07.11.2018. ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России — 2018» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.



Комбинат был отмечен за работу по снижению нагрузки на окружающую среду.



«В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза», — указано в сообщении компании.



В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения.



Летом экологи комбината впервые провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила. В Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд они выпустили пять тысяч мальков белого амура



Отметим, что экологический конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится ежегодно по инициативе международного форума «Мировой опыт и экономика России». В состав жюри конкурса входят представители федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, руководители общественных организаций, известные ученые и ректоры вузов.

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