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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 07.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 10,06 коп. до 66,09 руб., курс евро — на 36,59 коп. до 75,68 руб.

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