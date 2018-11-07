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Задержан начальник полиции Первоуральска полковник Олег Грехов

УрБК, Первоуральск, 07.11.2018. Задержан начальник полиции Первоуральска полковник Олег Грехов, который подозревается в коррупционном преступлении. Эту информацию УрБК подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Действительно, сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей», — отметил Валерий Горелых.



До назначения в Первоуральск в 2015 году Олег Грехов работал в ГУ МВД России по Свердловской области.

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