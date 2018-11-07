Новости дня
Задержан начальник полиции Первоуральска полковник Олег Грехов
7 ноябрь 2018 (11:34)
УрБК, Первоуральск, 07.11.2018. Задержан начальник полиции Первоуральска полковник Олег Грехов, который подозревается в коррупционном преступлении. Эту информацию УрБК подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Действительно, сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей», — отметил Валерий Горелых.
До назначения в Первоуральск в 2015 году Олег Грехов работал в ГУ МВД России по Свердловской области.
«Действительно, сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей», — отметил Валерий Горелых.
До назначения в Первоуральск в 2015 году Олег Грехов работал в ГУ МВД России по Свердловской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге подполковник полиции задержан при получении взятки в 500 тыс. рублей
- В Екатеринбурге майор полиции задержан при получении 11 млн рублей
- В Екатеринбурге снова ограбили павильон «БыстроДеньги»
- ГУ МВД РФ в Свердловской области: руководителей подразделений, в которых выявлены нарушения, могут отстранить от должности
- Начальник управления ГИБДД по Свердловской области полковник милиции Юрий Демин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий