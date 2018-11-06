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Минфин с 8 ноября по 6 декабря купит валюту по бюджетному правилу на 525,8 млрд рублей
6 ноябрь 2018 (17:33)
УрБК, Москва, 06.11.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря должен составить 525,8 млрд руб., говорится в сообщении Минфина РФ.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 млрд руб.», — сообщило министерство.
Стоит отметить, что этот объем станет рекордным за время проведения покупок. Так, в октябре было куплено 475,7 млрд руб. К 6 декабря общий объем покупок достигнет 3,85 трлн руб. (около 61 млрд долл. США).
Как указано в сообщении Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 млрд руб.
Суммарное превышение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило 12 млрд руб., говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Банк России приостанавливал покупки валюты для Минфина на рынке до конца сентября. Тогда Минфин сообщал, что с учетом этого решения конвертация предназначенных для таких покупок средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В сентябре Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 млрд руб.», — сообщило министерство.
Стоит отметить, что этот объем станет рекордным за время проведения покупок. Так, в октябре было куплено 475,7 млрд руб. К 6 декабря общий объем покупок достигнет 3,85 трлн руб. (около 61 млрд долл. США).
Как указано в сообщении Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 млрд руб.
Суммарное превышение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило 12 млрд руб., говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Банк России приостанавливал покупки валюты для Минфина на рынке до конца сентября. Тогда Минфин сообщал, что с учетом этого решения конвертация предназначенных для таких покупок средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В сентябре Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года.
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