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Минфин с 8 ноября по 6 декабря купит валюту по бюджетному правилу на 525,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.11.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря должен составить 525,8 млрд руб., говорится в сообщении Минфина РФ.



«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 млрд руб.», — сообщило министерство.



Стоит отметить, что этот объем станет рекордным за время проведения покупок. Так, в октябре было куплено 475,7 млрд руб. К 6 декабря общий объем покупок достигнет 3,85 трлн руб. (около 61 млрд долл. США).



Как указано в сообщении Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 млрд руб.



Суммарное превышение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило 12 млрд руб., говорится в сообщении.



Напомним, что ранее Банк России приостанавливал покупки валюты для Минфина на рынке до конца сентября. Тогда Минфин сообщал, что с учетом этого решения конвертация предназначенных для таких покупок средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В сентябре Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года.

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