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В Екатеринбурге будут судить гендиректора строительной компании «Технологии энергосбережения» за причинение ущерба в 13,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Технологии энергосбережения». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Он обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».



По версии следствия, обвиняемый в июне 2012 года заключил с администрацией Каменского городского округа и МУП «Отдел капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ» соглашение о социальном партнерстве. Согласно документу, застройщик должен были возвести 24-квартирный жилой дом по ул. Калинина в пос. Мартюш Каменского ГО. Инвестором строительства по госконтрактам выступало ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Квартиры в данных домах предназначались ветеранам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим детей-инвалидов, а также детям-сиротам, нуждавшимся улучшении жилищных условий.



Согласно условиям госконтрактов, стоимость строительства 24-квартирного дома по ул. Калинина составляла свыше 37,8 млн руб. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию не позднее 30 июня 2013 года.



В период с сентября 2012 года по август 2013 года на счет ЗАО «Технологии сбережения» поступило из бюджета свыше 36,1 млн руб. При этом, согласно заключению экспертизы, общая стоимость строительно-монтажных работ по возведению дома составила 25,3 млн руб. Более 10,7 млн руб. были направлены обвиняемым на цели, не связанные со строительством вышеуказанного жилого дома. В итоге его возведение компания завершить не смогла.



Кроме того, с августа 2011 года по сентябрь 2013 года обвиняемый заключил со Свято-Пантелеймоновским женским монастырем договор на проектирование, монтаж, пуск, наладку блочно-модульной газовой котельной, подключению ее к наружным сетям, оформлению документации и согласованию с органами Ростехнадзора. По данному договору на счета ЗАО «Технологии энергосбережения» поступило с выше 2,4 млн руб. Однако гендиректор компании направил эти средства на цели, не связанные со строительством котельной, которое также не было завершено.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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