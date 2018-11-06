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Прокуратура Свердловской области согласовала 130 проверок органов местного самоуправления в 2019 году
6 ноябрь 2018 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Прокуратура Свердловской области сформировала план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в прокуратуру области поступило 135 предложений от 16 органов контроля о проведении в 2019 году плановых проверок деятельности органов местного самоуправления.
Проекты планов обработаны с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».
По результатам проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля (надзора) прокуратурой области отклонены пять незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, что составляет 4%. Согласовано 130 проверок.
«Причинами отклонения проверок явились планирование мероприятий до истечения двух лет с момента проведения последней плановой проверки, а также планирование мероприятий по контролю на срок, превышающий установленные законодательством пределы», — пояснили в пресс-службе.
В соответствии с требованием законодательства согласованный план проведения проверок размещен в интернете на официальном сайте прокуратуры области в разделе «Сводный план проверок».
Всего в прокуратуру области поступило 135 предложений от 16 органов контроля о проведении в 2019 году плановых проверок деятельности органов местного самоуправления.
Проекты планов обработаны с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».
По результатам проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля (надзора) прокуратурой области отклонены пять незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, что составляет 4%. Согласовано 130 проверок.
«Причинами отклонения проверок явились планирование мероприятий до истечения двух лет с момента проведения последней плановой проверки, а также планирование мероприятий по контролю на срок, превышающий установленные законодательством пределы», — пояснили в пресс-службе.
В соответствии с требованием законодательства согласованный план проведения проверок размещен в интернете на официальном сайте прокуратуры области в разделе «Сводный план проверок».
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