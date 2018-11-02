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«Спецавтобаза» просит Арбитражный суд разрешить заключать договоры с владельцами отходов
2 ноябрь 2018 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» подало в Арбитражный суд Свердловской области ходатайство об отмене обеспечительных мер, которое не позволяет предприятию заключать договоры с владельцами отходов. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Решение по ходатайству судья пока не принял.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточном административном объединении региона (включает Екатеринбург). Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза».
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
Решение по ходатайству судья пока не принял.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточном административном объединении региона (включает Екатеринбург). Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза».
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
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