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«Спецавтобаза» просит Арбитражный суд разрешить заключать договоры с владельцами отходов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» подало в Арбитражный суд Свердловской области ходатайство об отмене обеспечительных мер, которое не позволяет предприятию заключать договоры с владельцами отходов. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Решение по ходатайству судья пока не принял.



Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточном административном объединении региона (включает Екатеринбург). Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза».



Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

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