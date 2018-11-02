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Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро вырос на 41 коп.
2 ноябрь 2018 (15:25)
УрБК, Москва, 02.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 7,18 коп. до 65,58 руб., курс евро вырос на 41,03 коп. до 74,99 руб.
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