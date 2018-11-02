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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ввести переходный период для «мусорной реформы»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ввести переходный период, позволяющий в ходе «мусорной реформы» использовать полигоны для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), не вошедшие в государственный реестр. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Напомним, «мусорная реформа» должна быть запущена во всех регионах РФ с 1 января 2019 года. Согласно требованию закона, после указанной даты можно будет эксплуатировать только полигоны ТКО, включенные в государственный реестр.



Однако, как отметил Е. Куйвашев на совещании, которое провел полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, существующей емкости таких полигонов в Свердловской области пока недостаточно. В связи с этим региональные операторы по обращению с отходами могут столкнуться трудностями складирования.



«Глава региона предложил рассмотреть возможность установки переходного периода, во время которого можно будет использовать свалки, не вошедшие в реестр, до того, как будет создана вся необходимая инфраструктура», — говорится в сообщении.

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