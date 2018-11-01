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В бюджете Свердловской области заложены 362 млн рублей на проект нового зала филармонии
1 ноябрь 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Власти Свердловской области в 2019 году выделят 362 млн руб. на проведение проектно-изыскательских работ для строительства пристроя концертного зала филармонии в Екатеринбурге.
«Областные власти выделят 362 миллиона рублей в 2019 году, чтобы провести проектно-изыскательские работы для строительства пристроя к филармонии. Обнаружил цифру в бюджете региона», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
«Областные власти выделят 362 миллиона рублей в 2019 году, чтобы провести проектно-изыскательские работы для строительства пристроя к филармонии. Обнаружил цифру в бюджете региона», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
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