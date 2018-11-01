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Архитекторы Европы и Азии обсудят в Екатеринбурге перспективы реновации в рамках 100+ Forum Russia

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Архитекторы Европы и Азии обсудят в Екатеринбурге перспективы реновации в рамках 100+ Forum Russia. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.



«V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пригласил к диалогу экспертов мирового уровня — они представят проекты реновации для современных мегаполисов. Архитекторы предложат ответы на ключевой вопрос — как сохранить исторический облик города, но при этом создать новую инфраструктуру, единое городское пространство и встроить в него современные объекты, необходимые для развития растущего миллионника», — говорится в сообщении.



В сессии «Реновация территорий мегаполисов» будет представлен европейский и азиатский опыт реновации городских территорий, решения по планировке и функциональному наполнению объектов редевелопмента и созданию привлекательности для инвесторов и горожан, а также программы реновации Москвы.



Среди спикеров — профессиональный градостроитель и проектировщик программ новой застройки центральных районов Шанхая Йост ван ден Хук (Joost Van Den Hoek, Голландия), архитектор и руководитель команды проекта по реновации центральной территории Хельсинки (новый жилой район Яткасаари, рассчитанный на 21 000 жителей с 6 000 рабочих мест, построенный на месте грузового порта) Матти Каянсинко (Matti Kaijansinkko, Финляндия) и другие зарубежные специалисты.



Уникальный кейс по реконструкции и возведению нового объекта на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода (Москва) представит архитектор Дмитрий Гуреев. Проект реализуется в партнерстве со швейцарским бюро Herzog & de Meuron (лауреаты Притцкеровской премии 2001 года) и претендует на появление абсолютно новой типологии жилья и принципа работы с объектами культурного наследия. Завершение строительства «парящих домов» многофункционального комплекса на тонких колоннах станет одним из знаковых событий архитектуре на международном уровне.



О сохранении объектов культурного наследия расскажет известный московский архитектор и реставратор, эксперт ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест — International Council on Monuments and Sites), руководитель архитектурного бюро «RDNK», директор международного образовательного центра в сфере сохранения и ревалоризации культурного наследия «РЕ-школа» Наринэ Тютчева. В сотрудничестве со старейшей французской школой реставрации «L'ecole de Chaillot» (Эколь де Шайо) и Высшей школой урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ школой реализовано множество проектов. На Форуме Наринэ Тютчева проведет воркшоп по реновации одного из объектов Екатеринбурга.

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