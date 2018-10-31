Кризис

Россияне опасаются роста цен на товары и услуги

Рост цен на товары и услуги вновь стал для россиян важнейшей проблемой, тогда как вопрос бедности и низких доходов занял второе место среди основных проблем общества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



В 2018 году самыми значимыми проблемами для жителей России стали высокие цены цен и инфляция. Об этом заявили 72% участников опроса. В 2018 году доля тех, кого волнует высокая стоимость товаров и услуг, а также инфляция, оказалась второй по значимости — выше показатель был только в 2014 году.



В 2017 году проблема роста цен беспокоила 56% респондентов, а самым главным вопросом была бедность и низкие зарплаты (66%). Опрос 2018 года показал, что бедностью и низкими зарплатами обеспокоены 62% населения — это ниже, чем в 2017 году, но выше, чем в предыдущие годы. Третье место в рейтинге проблем заняла коррупция (43% опрошенных). Это значение оказалось самым высоким за пять лет.



В 2017 году коррупцией были обеспокоены 36% респондентов. В свою очередь, безработицу в качестве внутренней проблемы общества выбрали 42% россиян (в 2017 году — 36%).



«Внимание россиян к сложностям в сфере ЖКХ, о которых заявил 31% опрошенных, незначительно превзошло значения прошлых лет, однако снизилось по сравнению с 2013 годом и 2014 годом (на 6 процентных пунктов и 7 процентных пунктов соответственно)», — добавляется в исследовании.



Кроме того, 30% россиян выделили среди общественных проблем наркоманию, 27% — рост преступности, 23% — слабость государственной власти, 12% — международные и региональные проблемы, 11% — задержки с выплатой зарплат и пенсий, столько же — проблему мигрантов, 10% — межэтнические проблемы внутри страны.

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