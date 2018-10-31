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Сегодня и завтра в Свердловской области ожидается ледяной дождь

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. По информации Гидрометцентра России, с 31 октября по 1 ноября в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском автономном округе ожидается выпадение мокрого снега, местами метель и ледяной дождь.



«Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобилях без сезонных шин. Также просим быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим и не создавать препятствий для работающей спецтехники», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

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