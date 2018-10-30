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В Каменске-Уральском приставы арестовали автомобиль Lexus LX570 за долг почти 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Судебные приставы арестовали в Каменске-Уральском автомобиль Lexus LX570, у владельца которого образовался долг по налогам и сборам в размере 1 млн 496 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, добровольно автовладелец деньги не выплачивал. Вследствие этого судебные приставы начали поиск автомобиля должника. Lexus 2013 года выпуска был обнаружен на парковке возле налоговой инспекции. Машина была арестована.



В случае отсутствия погашения задолженности, автомобиль будет продан на торгах. Рыночная стоимость Lexus LX 570 2013 года выпуска начинается от 2,8 млн руб. в зависимости от пробега.

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