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ММК награжден за лучший проект по модернизации бизнес-процессов

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок» за лучший проект по модернизации бизнес-процессов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«В конкурсе приняли участие 188 компаний, представляющих все отрасли российской экономики. Победителей выбирал общественный совет из 70 независимых экспертов. Магнитка в этом году представила на конкурс проект «Трансформация системы снабжения с привлечением внешних консультантов. Итоги года». Это самый масштабный за последние годы модернизационный проект компании в области закупочной деятельности, реализуемый совместно с консалтинговой компанией A.T. Kearney», — говорится в сообщении.



Проект стартовал в апреле 2017 года и в настоящее время находится на заключительной стадии внедрения. Результатом его осуществления уже стали глобальные изменения в бизнес-процессах и организационной структуре системы снабжения ММК: во главу угла поставлен категорийный подход к процессу выбора поставщика, для реализации которого созданы категорийные команды. Эксперты общественного совета премии впервые в этом году посетили производственную площадку ММК и на месте ознакомились с представленными новшествами.



ММК является постоянным участником и лауреатом премии «Лидер конкурентных закупок» — первого профессионального конкурса в сфере торгово-закупочной деятельности. Он проводится с 2012. В 2014 году компания победила в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций». В 2015 году специальную награду «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности» получил заместитель генерального директора ММК по коммерции Сергей Ушаков. В следующем году предприятие стало одним из победителей в номинации «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности». В прошлом году Магнитка одержала победу в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций».

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