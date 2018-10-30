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Росгосцирк обжаловал решение суда о закрытии Екатеринбургского цирка

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Росгосцирк обжаловал решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о приостановке деятельности городского цирка. Об этом УрБК сообщили в приемной районного суда.



«Апелляционная жалоба подана. В начале ноября она будет передана на рассмотрение», — сообщили в приемной.



Решение о приостановке эксплуатации здания Екатеринбургского цирка было вынесено 19 октября. По решению суда, здание должно быть опечатано с 1 ноября 2018 года до устранения нарушений противопожарного законодательства.



После вынесения решения суда Росгосцирк сократил должности директора Екатеринбургского цирка, которую занимал депутат свердловского Заксобрания Анатолий Марчевский. Впоследствии в полицию было подано заявление с требованием проверить деятельность А. Марчевского на предмет мошенничества и злоупотребления полномочиями.

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