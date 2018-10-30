Кризис

В I полугодии россияне заняли 68,3 млрд рублей на рефинансирование старых кредитов

Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых займов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 млрд руб., что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



По данным исследования, средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, в I полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17% и составила 520 тыс. руб.



Значительно выросло и количество договоров рефинансирования: в первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тыс. договоров против 92 тыс. в 2017 году. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.



Новые рекорды данный продукт продолжил ставить и в июле. Лидирующие позиции по объему удерживают потребкредиты: в июле 2018 года россияне рефинансировали кредитов на общую сумму 14,6 млрд руб., что вдвое больше результата июля 2017 года. Заемщики с автокредитами в июле 2018 года нарастили объемы рефинансирования по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза — до 171,9 млн руб. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.



Единственным продуктом, темпы рефинансирования которого замедлились в июле, стала ипотека. Своего исторического максимума объем рефинансированных ипотечных кредитов достиг в мае 2018 года, составив почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.



«Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года», — отметил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

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