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Госавтоинспекция Свердловской области вновь призывает водителей сменить летние шины на зимние
30 октябрь 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Управление ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам сменить летние шины на зимние. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Только за вчерашние сутки в Свердловской области произошло 11 ДТП, в которых получили травмы 12 человек. В 6 ДТП сопутствующим фактором стало отсутствие зимних шин на автомобилях. Основными видами ДТП стали съезды с проезжей части и опрокидывания, которые произошли от заносов транспортных средств на трассах региона», — пояснили в пресс-службе.
В Управлении ГИБДД отмечают, что период, когда плюсовые температуры в ночное время сменяются минусовыми, является одним из самых опасных: на мостах, путепроводах практически мгновенно образуется гололедица, и водители зачастую просто не успевают снизить скорость. Поэтому необходимо заранее выбирать тот скоростной режим, который обеспечивает безопасность, в обязательном порядке использовать ремни безопасности, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.
«Только за вчерашние сутки в Свердловской области произошло 11 ДТП, в которых получили травмы 12 человек. В 6 ДТП сопутствующим фактором стало отсутствие зимних шин на автомобилях. Основными видами ДТП стали съезды с проезжей части и опрокидывания, которые произошли от заносов транспортных средств на трассах региона», — пояснили в пресс-службе.
В Управлении ГИБДД отмечают, что период, когда плюсовые температуры в ночное время сменяются минусовыми, является одним из самых опасных: на мостах, путепроводах практически мгновенно образуется гололедица, и водители зачастую просто не успевают снизить скорость. Поэтому необходимо заранее выбирать тот скоростной режим, который обеспечивает безопасность, в обязательном порядке использовать ремни безопасности, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.
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