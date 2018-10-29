Новости дня

ГК «Зима-Лето»: Череда банкротств на уральском туристическом рынке может продолжиться

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Крупные операторы «Натали-Турс» и «Росс-Тур», возможно, станут не последними в череде банкротств, захлестнувших уральский туристический рынок. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Зима-Лето».



Как отмечают эксперты, на рынке еще остаются компании, предлагающие клиентам туры со скидками порядка 10-15% и выше, что является главным признаком их будущего краха.



«Экономическая ситуация держит рынок в большом напряжении: не все туркомпании, даже крупные, с многолетней историей, способны пережить ослабление рубля относительно доллара США и евро и другие негативные факторы. Однако все чаще в их уходе с рынка прослеживается одна и та же схема: массовая продажа туров ниже себестоимости незадолго до конца. Так было и с «Натали-Турс», и с «Росс-Туром». Это не что иное, как заранее спланированное банкротство, перед которым компания специально старается привлечь как можно больше денежных средств от клиентов. Похожим образом работает любая финансовая пирамида», — рассказывает директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр.



По словам О. Гуляр, ситуация на рынке такова, что ни одна, даже самая крупная и надежная туристическая компания, просто не способна дать клиенту скидку на тур более 2-3% от его стоимости, так как сегодня подавляющее большинство компаний работает через промо-прайсы и живет за счет коммерческого вознаграждения, не превышающего 6%. Из этого вознаграждения образуется выручка, выплачиваются налоги, заработная плата, аренда и прочие расходы.



«Соответственно, туристам не стоит доверять скидкам в 8-10-15% и громкой рекламе. Компания с таким предложением может готовиться к банкротству, и есть высокий риск отмены тура без фактического возврата средств. Как минимум стоит проверить, с какими операторами работает такая компания, и оплачены ли у них туры. В 90% случаев это оказывается не так», — говорит О. Гуляр.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: