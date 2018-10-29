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За 9 месяцев свердловские организации базовых видов экономической деятельности перечислили на 18% больше налогов

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. За 9 месяцев 2018 года основную долю (81,9%) поступлений консолидированного бюджета РФ с территории Свердловской области обеспечили организации базовых видов экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.



В их число входят обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; строительство; транспортировка и хранение; деятельность финансовая и страховая; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональная, научная и техническая; обеспечение электрической энергией, газом и паром. За январь-сентябрь 2018 года по данным отраслям поступило 218,7 млрд руб., что на 33,4 млрд руб. или на 18% превышает уровень поступлений аналогичного периода 2017 года.



Наибольший рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2017 года наблюдается по организациям отрасли «Обрабатывающие производства» — на 27,3% или на 19,5 млрд руб., в бюджет перечислено 91,2 млрд руб. Основную позицию в обрабатывающих отраслях за 9 месяцев 2018 года занимают компании металлургического комплекса, которые обеспечили 53,1% поступлений обрабатывающих производств с ростом поступлений в 1,4 раза или на 12,7 млрд руб. (поступило 48,4 млрд руб.).



Кроме того, рост поступлений за январь-сентябрь 2018 года наблюдается по таким видам экономической деятельности, как «Строительство» — на 22,7% или на 2,4 млрд руб. (поступило 13 млрд руб.); «Оптовая и розничная торговля» — на 11,8% или на 5 млрд руб. (поступило 47,3 млрд руб.); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» — на 12,5% или на 2,1 млрд руб. (поступило 19,3 млрд руб.). Также увеличились поступления от организаций, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом — на 13,7% или на 1,2 млрд руб. (поступило 10,2 млрд руб.); деятельность финансовую и страховую — на 21,5% или на 2,5 млрд руб. (поступило 14,2 млрд руб.); деятельность профессиональную, научную и техническую — на 8,7% или на 0,9 млрд руб. (поступило 11,1 млрд руб.).

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