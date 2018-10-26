Новости дня

Общее количество миллиардеров в России выросло за 2017 год на 5%

УрБК, Москва, 26.10.2018. Финансовое состояние миллиардеров в России за 2017 год увеличилось на 6%, до 409,3 млрд долл. Общее количество миллиардеров выросло на 5%, до 101 человека. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет швейцарского банка UBS и международной консалтинговой компании PwC.



В отчете отмечается, что все российские миллиардеры заработали свои состояния самостоятельно, а не получили по наследству.



В целом в мире финансовое состояние миллиардеров в 2017 году увеличилось на рекордные 1,4 трлн долл., или 19%, в годовом выражении, достигнув 8,9 трлн долл.



UBS и PwC исследовали данные 2,158 тыс. миллиардеров из 43 стран, в прошлом году — 1,55 тыс. миллиардеров из 14 стран.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: