Новости дня
Общее количество миллиардеров в России выросло за 2017 год на 5%
26 октябрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 26.10.2018. Финансовое состояние миллиардеров в России за 2017 год увеличилось на 6%, до 409,3 млрд долл. Общее количество миллиардеров выросло на 5%, до 101 человека. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет швейцарского банка UBS и международной консалтинговой компании PwC.
В отчете отмечается, что все российские миллиардеры заработали свои состояния самостоятельно, а не получили по наследству.
В целом в мире финансовое состояние миллиардеров в 2017 году увеличилось на рекордные 1,4 трлн долл., или 19%, в годовом выражении, достигнув 8,9 трлн долл.
UBS и PwC исследовали данные 2,158 тыс. миллиардеров из 43 стран, в прошлом году — 1,55 тыс. миллиардеров из 14 стран.
В отчете отмечается, что все российские миллиардеры заработали свои состояния самостоятельно, а не получили по наследству.
В целом в мире финансовое состояние миллиардеров в 2017 году увеличилось на рекордные 1,4 трлн долл., или 19%, в годовом выражении, достигнув 8,9 трлн долл.
UBS и PwC исследовали данные 2,158 тыс. миллиардеров из 43 стран, в прошлом году — 1,55 тыс. миллиардеров из 14 стран.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Bloomberg оценил потери российских миллиардеров в минувшую пятницу в 4,1 млрд долл. США
- Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 1 трлн долл. США
- Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших россиян в 2017 году
- В Свердловской области выросло количество миллиардеров
- В Свердловской области количество миллиардеров выросло до 13