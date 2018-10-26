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Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания для проекта «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания в рамках проекта культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок.



«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — указано в документации. В связи с этим аукцион признан несостоявшимся.



Начальная цена контракта составляла 217 млн руб. Согласно условиям закупки, подрядчик должен был разработать документацию и реконструировать здание Музея изобразительных искусств по ул. Вайнера, 11, а также возвести трехэтажный пристрой к нему. Работы планировалось завершить не позднее 30 апреля 2020 года.



Напомним, договор о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Комплекс должен состоять из двух объектов — основного здания на ул. Вайнера, 11 и фондохранилища.

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