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Директор Свердловской филармонии заявил о принятии окончательного решения по сносу дома по улице Карла Либкнехта, 40

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский заявил о принятии окончательного решения по сносу жилого многоквартирного дома по улице Карла Либкнехта, 40.



«Принято решение. Это я могу сказать совершенно откровенно. На самом высоком уровне, какой вы можете представить. Поэтому на следующей неделе, может быть дней через десять, начнутся работы с конкретными жильцами по поводу удовлетворения их интересов», — сказал А. Колотурский в эфире «Эха Москвы. Екатеринбург».



Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.



На днях администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения проекта, в которых приняли участие 17 человек. Никто из них не поддержал нынешнюю редакцию документа. Тем не менее, в администрации Екатеринбурга заявили, что мнение горожан учитываться не будет.

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