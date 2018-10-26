Статьи
Агенты вложений
26 октябрь 2018 (15:43)
Власти Свердловской области планируют создать в регионе третью по счету структуру для привлечения инвестиций. Предложение поступило от министерства инвестиций и развития региона, которое обосновало идею «опытом других субъектов РФ». Эксперты считают такую аргументацию слабой, особенно на фоне существования АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) и самого министерства. Ни та, ни другая структура так и не показали свою эффективность.
Проект о создании автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» был представлен на заседании комитета областного Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
«По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Породнова, к такому решению региональная власть пришла, проанализировав опыт разных субъектов РФ. Помимо работы с потенциальными инвесторами, «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» будет заниматься развитием конгрессно-выставочной деятельности и подготовкой заявок на проведение в нашем регионе различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий», — сообщает пресс-служба регионального парламента.
На создание нового агентства в 2018 году предлагается выделить 10 тыс. руб., в 2019 году — 262 млн руб. Было ли какое-то обсуждение по проекту ведомства на заседании комитета, не уточняется.
«Здесь, пожалуй, основной вопрос в том, что в регионе уже структура на структуре сидит и структурой погоняет. На мой взгляд, эти 260 млн руб. можно было направить в виде отдельной инвестиции и получить больший эффект, чем от создания еще одного агентства», — рассказал УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.
Попытка номер три?
Фактически в Свердловской области предлагается основать организацию, которая будет дублировать еще две структуры. В 2010 году для привлечения инвестиций по инициативе губернатора региона Александра Мишарина было учреждено АО «Корпорация развития Среднего Урала». В августе 2014 года преемник А. Мишарина Евгений Куйвашев создал министерство инвестиций и развития области. Обе структуры существуют по настоящее время, однако их эффективность вызывает вопросы.
В частности, КРСУ в 2013-2014 годах оказалась в центре скандала из-за продажи пакета акций аэропорта Кольцово, который принадлежал казне. Ценные бумаги были проданы двум московским организациям. После этого акции потерялись, а затем неожиданно «нашлись» в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области.
Неоднозначную репутацию получил амбициозный проект, который курирует КРСУ, по развитию особой экономической зоны «Титановая долина» (запущен в 2011 году). Депутаты свердловского Заксобрания уже сбились со счета, пытаясь оценить объем вложенных в ОЭЗ бюджетных средств. Однако до настоящего времени экономической отдачи область с этого проекта так и не получила. На упомянутом заседании парламентского комитета выяснилось, что «Титановой долине» необходимо еще 350,5 млн руб. Депутаты, сопоставив в очередной раз траты и эффективность, инициировали аудиторскую проверку ОЭЗ.
Вторая структура для привлечения средств в экономику региона — министерство инвестиций и развития области — такой репутации, как КРСУ, не приобрела. Но за четыре года деятельности ведомства так и осталось непонятным, чем оно занимается. Громких проектов за это время в области не появилось, а динамика привлеченных инвестиций показывает падение. По данным Свердловскстата, по итогам 2017 года объем вложенных средств в основной капитал Свердловской области снизился на 3,6% по сравнению с уровнем 2016 года и составил 337,8 млрд рублей.
Кроме того, как отметил Г. Вахитов, общие мировые тенденции ведут к тому, что поток инвестиций в Средний Урал будет в дальнейшем сокращаться и конкуренция в отрасли привлечения средств увеличится. В частности, по данным Банка России, только за III квартал 2018 года отток капитала из РФ составил 19,2 млрд долл. США, что в 48 раз выше показателей за аналогичный период прошлого года.
При таком сценарии получается, что министерство создает отдельного внутрирегионального конкурента для себя и для КРСУ.
Агентство для «Екатеринбург Арены»
В этой связи эксперты не исключают, что привлечение инвестиций не будет основной задачей создаваемой структуры. На это косвенно указывается и в докладе Александра Породнова: агентство будет заниматься подготовкой заявок на проведение различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий. Это при том, что ведомств для составления заявок в регионе хватает. Спортивные и культурные мероприятия в области курируют профильные министерства. За выставочную деятельность, в частности, отвечает «Уральский выставочный центр», который является дочерней структурой КРСУ.
Наиболее вероятной причиной создания агентства называют один объект — «Екатеринбург Арену». Еще в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ вывести на самоокупаемость стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается в 360 млн руб. в год. В настоящее время начался процесс передачи спортивного объекта на баланс Свердловской области.
УрБК ранее писал, с какими сложностями столкнутся региональные власти, пытаясь исполнить это поручение. На данный момент «Екатеринбург Арену» просто нечем загрузить, чтобы объект хотя бы вышел на самоокупаемость, не говоря уже о доходности.
Не исключено, что перед новым агентством поставят задачи по поиску мероприятий для главного стадиона города. Дело в том, что на данный момент за проведение состязаний и концертов на федеральных спортобъектах отвечает «Спорт Ин» (с этой организацией проводятся согласования). Соответственно, после передачи стадионов на баланс субъектов высвободится ниша, которую занимает «Спорт Ин».
Однако учитывая, как работают другие подобные структуры, Свердловская область может получить обратный эффект — в нагрузку к расходам на стадион придется тратить бюджетные средства на агентство.
Проект о создании автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» был представлен на заседании комитета областного Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
«По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Породнова, к такому решению региональная власть пришла, проанализировав опыт разных субъектов РФ. Помимо работы с потенциальными инвесторами, «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» будет заниматься развитием конгрессно-выставочной деятельности и подготовкой заявок на проведение в нашем регионе различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий», — сообщает пресс-служба регионального парламента.
На создание нового агентства в 2018 году предлагается выделить 10 тыс. руб., в 2019 году — 262 млн руб. Было ли какое-то обсуждение по проекту ведомства на заседании комитета, не уточняется.
«Здесь, пожалуй, основной вопрос в том, что в регионе уже структура на структуре сидит и структурой погоняет. На мой взгляд, эти 260 млн руб. можно было направить в виде отдельной инвестиции и получить больший эффект, чем от создания еще одного агентства», — рассказал УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.
Попытка номер три?
Фактически в Свердловской области предлагается основать организацию, которая будет дублировать еще две структуры. В 2010 году для привлечения инвестиций по инициативе губернатора региона Александра Мишарина было учреждено АО «Корпорация развития Среднего Урала». В августе 2014 года преемник А. Мишарина Евгений Куйвашев создал министерство инвестиций и развития области. Обе структуры существуют по настоящее время, однако их эффективность вызывает вопросы.
В частности, КРСУ в 2013-2014 годах оказалась в центре скандала из-за продажи пакета акций аэропорта Кольцово, который принадлежал казне. Ценные бумаги были проданы двум московским организациям. После этого акции потерялись, а затем неожиданно «нашлись» в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области.
Неоднозначную репутацию получил амбициозный проект, который курирует КРСУ, по развитию особой экономической зоны «Титановая долина» (запущен в 2011 году). Депутаты свердловского Заксобрания уже сбились со счета, пытаясь оценить объем вложенных в ОЭЗ бюджетных средств. Однако до настоящего времени экономической отдачи область с этого проекта так и не получила. На упомянутом заседании парламентского комитета выяснилось, что «Титановой долине» необходимо еще 350,5 млн руб. Депутаты, сопоставив в очередной раз траты и эффективность, инициировали аудиторскую проверку ОЭЗ.
Вторая структура для привлечения средств в экономику региона — министерство инвестиций и развития области — такой репутации, как КРСУ, не приобрела. Но за четыре года деятельности ведомства так и осталось непонятным, чем оно занимается. Громких проектов за это время в области не появилось, а динамика привлеченных инвестиций показывает падение. По данным Свердловскстата, по итогам 2017 года объем вложенных средств в основной капитал Свердловской области снизился на 3,6% по сравнению с уровнем 2016 года и составил 337,8 млрд рублей.
Кроме того, как отметил Г. Вахитов, общие мировые тенденции ведут к тому, что поток инвестиций в Средний Урал будет в дальнейшем сокращаться и конкуренция в отрасли привлечения средств увеличится. В частности, по данным Банка России, только за III квартал 2018 года отток капитала из РФ составил 19,2 млрд долл. США, что в 48 раз выше показателей за аналогичный период прошлого года.
При таком сценарии получается, что министерство создает отдельного внутрирегионального конкурента для себя и для КРСУ.
Агентство для «Екатеринбург Арены»
В этой связи эксперты не исключают, что привлечение инвестиций не будет основной задачей создаваемой структуры. На это косвенно указывается и в докладе Александра Породнова: агентство будет заниматься подготовкой заявок на проведение различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий. Это при том, что ведомств для составления заявок в регионе хватает. Спортивные и культурные мероприятия в области курируют профильные министерства. За выставочную деятельность, в частности, отвечает «Уральский выставочный центр», который является дочерней структурой КРСУ.
Наиболее вероятной причиной создания агентства называют один объект — «Екатеринбург Арену». Еще в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ вывести на самоокупаемость стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается в 360 млн руб. в год. В настоящее время начался процесс передачи спортивного объекта на баланс Свердловской области.
УрБК ранее писал, с какими сложностями столкнутся региональные власти, пытаясь исполнить это поручение. На данный момент «Екатеринбург Арену» просто нечем загрузить, чтобы объект хотя бы вышел на самоокупаемость, не говоря уже о доходности.
Не исключено, что перед новым агентством поставят задачи по поиску мероприятий для главного стадиона города. Дело в том, что на данный момент за проведение состязаний и концертов на федеральных спортобъектах отвечает «Спорт Ин» (с этой организацией проводятся согласования). Соответственно, после передачи стадионов на баланс субъектов высвободится ниша, которую занимает «Спорт Ин».
Однако учитывая, как работают другие подобные структуры, Свердловская область может получить обратный эффект — в нагрузку к расходам на стадион придется тратить бюджетные средства на агентство.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В «Уральский выставочный центр» предложили вложить 2,6 млрд рублей
- Из бюджета Свердловской области планируется потратить 262 млн рублей на «Агентство по привлечению инвестиций»
- Правительство региона создаст рабочую группу по КРСУ
- Правительство региона создаст рабочую группу по КРСУ
- Эксперты Всемирного банка советуют властям Свердловской области наделить ОАО «КРСУ» особыми полномочиями по привлечению инвестиций