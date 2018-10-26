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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

УрБК, Москва, 26.10.2018. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора.



Заседание совета директоров прошло сегодня, 26 октября 2018 года.



Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку связано с тем, что с предыдущего заседания cовета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.



«Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.



В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 14 декабря 2018 года.

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