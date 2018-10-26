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В Каменске-Уральском директор СРСУ-2 предстанет перед судом по обвинению в хищении более 97 млн рублей у дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Синарский районный суд Каменска-Уральского передано уголовное дело в отношении генерального директора компании-застройщика ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» (СРСУ-2) Николая Спешилова.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководитель компании-застройщика обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, Н. Спешилов похитил более 97 млн руб. при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Каменске-Уральском.



С октября 2014 года по январь 2017 года он привлек средства граждан под видом долевого участия в строительстве объектов. Однако передавать квартиры дольщикам в собственность обвиняемый, как полагает следствие, не планировал.



«Полученные средства он незаконно перевел на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фирм-однодневок, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали никаких услуг, связанных со строительством домов. При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве», — говорится в сообщении.



Возводимые дома остались недостроенными. Срок сдачи первой очереди был запланирован на IV квартал 2016 года, второй очереди — на IV квартал 2017 года. Потерпевшими по делу проходят 62 человека.



Генеральному директору СРСУ-2 грозит до 10 лет лишения свободы.

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