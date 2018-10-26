Новости дня
В Тавде на площади 1,2 тыс. кв. метров горит ангар с пиломатериалами и мебелью
26 октябрь 2018 (12:40)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В г. Тавде горит ангар с пиломатериалами и мебелью, расположенный на ул. Матросова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило 26 октября в 10.27 по местному времени. Площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
«Сложность заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель). Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар №2». Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения», — рассказали в пресс-службе.
В 11.40 пожар был локализован, его тушение продолжается. Задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 21 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
Сообщение о пожаре поступило 26 октября в 10.27 по местному времени. Площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
«Сложность заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель). Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар №2». Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения», — рассказали в пресс-службе.
В 11.40 пожар был локализован, его тушение продолжается. Задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 21 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»
- В Нижнем Тагиле горит мебельный цех площадью около 600 кв. метров
- В Екатеринбурге горит склад с пиломатериалами на улице Монтажников
- Под Сысертью на площади 200 кв. метров горит ангар с зерном
- В Екатеринбурге горел торговый комплекс «Сибирский тракт»