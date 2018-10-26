Новости дня

В Тавде на площади 1,2 тыс. кв. метров горит ангар с пиломатериалами и мебелью

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В г. Тавде горит ангар с пиломатериалами и мебелью, расположенный на ул. Матросова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило 26 октября в 10.27 по местному времени. Площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.



«Сложность заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель). Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар №2». Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения», — рассказали в пресс-службе.



В 11.40 пожар был локализован, его тушение продолжается. Задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 21 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: