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Группа ЧТПЗ принимает участие в V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech
26 октябрь 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Группу ЧТПЗ на V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech представляют 18 сотрудников трубного и нефтесервисного дивизионов компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) проходит с 24 по 28 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Белые металлурги демонстрируют свои навыки в 11 компетенциях, в числе которых «мехатроника», «промышленная робототехника», «реверсивный инжиниринг», «сварочные технологии» и так далее.
«Группа ЧТПЗ — постоянный участник соревнований по методике WorldSkills, в «копилке» белых металлургов на данный момент 78 медалей. Уверена, их количество возрастет после подведения итогов чемпионата в этом году. Участие в мероприятиях такого высокого уровня — это уникальный опыт для молодых специалистов. WorldSkills Hi-Tech дает шанс «прокачать» свои компетенции, приобрести навыки и умения, необходимые для работы на инновационном производстве компании», — отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
Наряду с соревновательной частью сотрудники компании принимают участие в деловой программе. На открытом пленарном заседании «Рынок труда: переквалификация 50+» поделится опытом победитель I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» Булат Ибраев, мастер производственного обучения образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». В рамках деловой программы компания также презентует собственный стенд.
Отметим, что Группа ЧТПЗ одной из первых в России присоединилась к движению WorldSkills. Компания является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает право участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях WorldSkills.
Напомним, V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) проходит с 24 по 28 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Белые металлурги демонстрируют свои навыки в 11 компетенциях, в числе которых «мехатроника», «промышленная робототехника», «реверсивный инжиниринг», «сварочные технологии» и так далее.
«Группа ЧТПЗ — постоянный участник соревнований по методике WorldSkills, в «копилке» белых металлургов на данный момент 78 медалей. Уверена, их количество возрастет после подведения итогов чемпионата в этом году. Участие в мероприятиях такого высокого уровня — это уникальный опыт для молодых специалистов. WorldSkills Hi-Tech дает шанс «прокачать» свои компетенции, приобрести навыки и умения, необходимые для работы на инновационном производстве компании», — отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
Наряду с соревновательной частью сотрудники компании принимают участие в деловой программе. На открытом пленарном заседании «Рынок труда: переквалификация 50+» поделится опытом победитель I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» Булат Ибраев, мастер производственного обучения образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». В рамках деловой программы компания также презентует собственный стенд.
Отметим, что Группа ЧТПЗ одной из первых в России присоединилась к движению WorldSkills. Компания является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает право участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях WorldSkills.
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