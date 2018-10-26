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В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» ограбили сотрудника консульства Германии

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Екатеринбурге вечером 25 октября 2018 года возле БЦ «Высоцкий» неизвестные ограбили сотрудника Генерального консульства Германии, сообщают очевидцы в соцсетях.



В пресс-группе городского УМВД факт произошедшего подтвердили, не уточнив личность и гражданство потерпевшего.



«Вчера в полицию поступило сообщение о хищении имущества у мужчины в районе бизнес-центра на улице Малышева. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», — пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



По неофициальным данным, сумма ущерба может составлять до 2 млн руб. Стоит отметить, что на днях диппредставительство переехало из помещений «Атриум Палас Отеля» в БЦ «Высоцкий».

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