Новости дня

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил исполнение проекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проконтролировал исполнение в регионе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Глава региона лично проехал по реконструированным улицам Челябинска, а также по обновленной трассе Кулуево — Альмеева в Аргаяшском районе. В 2018 году на реализацию проекта было выделено 2 млрд руб., из них 1 млрд руб. составила субсидия из федерального бюджета, еще 1 млрд выделил областной по распоряжению губернатора.



Б. Дубровский проехал по основным проспектам южноуральской столицы — Ленина, Свердловскому, а также Победы. На этих улицах очень высокий поток транспорта и пассажиров, а следовательно, высокая нагрузка на покрытие проезжей части. Проспект Победы — самая протяженная улица Челябинска, по всей длине которой курсирует общественный транспорт.



«Здесь дорожники справились неплохо. Благодаря активным горожанам и общественным организациям контроль качества работ стал гораздо строже, и это дисциплинирует подрядчиков. Будем пристально следить за состоянием колодцев, расположенных на дорожном полотне. Считаю, здесь нужен жесткий подход: не будет платы за ремонтные работы, пока не решен вопрос с колодцами», — подчеркнул Б. Дубровский.



На всем протяжении главных проспектов города уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий высокую устойчивость к разрушениям под воздействием транспорта и отличную сдвигоустойчивость.



Отметим, в 2019 году все дорожные работы будут проводиться в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения, которая разработана с учетом интересов пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, общественного транспорта. В ближайшие несколько лет появятся новые развязки, транспортные потоки, многие объекты будут завершены к саммитам ШОС и БРИКС.



«Это инфраструктурное наследие будет работать на пространственное развитие Челябинска, активизацию бизнеса и привлечение инвесторов и, прежде всего, на комфорт и безопасность горожан», — отметил губернатор.



Также глава региона посетил реконструированный участок автодороги, связывающей село Кулуево и деревню Альмеева. Трасса расположена на загруженном транспортом и востребованном у жителей Челябинской области маршруте, ведущем ко множеству населенных пунктов и популярным у туристов Ильменскому заповеднику и озерам Аргази, Тургояк и Увильды. Теперь обновленный участок по всем техническим параметрам соответствует II категории (взамен IV): ширина проезжей части была увеличена с 7 до 9 м.



Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года. В 2018 году в рамках проекта реконструкцию провели на 40,8 км региональных автодорог, на 55,5 км — устройство выравнивающего слоя. В Челябинске по программе в этом году реконструировали 10 объектов, было уложено 828 768 кв. м дорожного покрытия. В 2019 году реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится. На Южном Урале он будет расширен: в программу войдет Магнитогорская агломерация.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: