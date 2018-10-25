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Ректором Уральского государственного горного университета избран Алексей Душин

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Ректором Уральского государственного горного университета (УГГУ) избран доктор экономических наук Алексей Душин, который с августа 2017 года исполняет обязанности руководителя вуза. Об этом сообщает информационное управление УГГУ.



За А. Душина проголосовали 87 делегатов конференции по выбору ректора из 104. Второго кандидата на пост руководителя вуза — декана факультета городского хозяйства Валерия Копачева — поддержали десять человек. Три бюллетеня признали недействительными.



В течение трех рабочих дней решение конференции будет передано в Министерство науки и высшего образования РФ. Вступить в должность избранный ректор сможет только после издания официального приказа.

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