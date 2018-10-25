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УБРиР стал победителем всероссийской премии Motivation Awards-2018

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем V Всероссийского конкурса проектов в области неденежной мотивации персонала Motivation Awards-2018 в номинации «Инновационно». На премии банк представлял проект «Общее собрание коллектива-2018: ток-шоу «LifeUB», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Целью конкурса было выявление лучших практик в области мотивации сотрудников и содействие развитию передовых технологий управления персоналом. В номинации «Инновационно» были представлены самые прогрессивные и необычные проекты нематериальной мотивации, проведенные в разных компаниях. Эксперты оценили инновационный подход УБРиР к организации делового события и масштаб мероприятия.



«Формат «Большого диалога» уникален, не имеет аналогов в Уральском регионе и позволяет нам охватить максимальное количество сотрудников. Мы рады, что нашу инициативу оценили признанные эксперты в области HR и корпоративных коммуникаций», — сообщил руководитель департамента корпоративного развития и управления персоналом Юрий Воронин.



Напомним, общее собрание коллектива УБРиР в формате «Большого диалога» уже было отмечено призом на фестивале «Event-Прорыв 2017»: тогда банк выиграл в номинации «Лучшее деловое событие».

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