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ММК представил высокопрочные стали MAGSTRONG на форуме в Ганновере

УрБК, Магнитогорск, 25.10.2018. В немецком Ганновере проходит 25-я международная выставка технологий обработки листового металла EuroBLECH 2018, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



«ПАО «ММК» является постоянным участником EuroBLECH, которая проводится раз в два года. На стенде компании посетители выставки могут познакомиться с широким спектром продукции и технологическими возможностями Магнитки по производству листового проката. В этом сегменте ММК прочно удерживает лидирующие позиции в российской металлургии», — сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Особое место в экспозиции комбината занимают высокопрочные и износостойкие стали, выпускаемые под брендом MAGSTRONG. Эта импортозамещающая продукция имеет самый широкий спектр применения. В частности, стали MAGSTRONG используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт и других видов высокотехнологичной продукции.



Данные стали уже сегодня позволили большому количеству крупнейших российских добывающих холдингов и компаний, специализирующихся на добыче угля, меди, золота, калийных солей, фосфатов, полностью заместить импортные аналоги. Применение сталей MAGSTRONG позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект. Активно применяются новые марки и крупнейшими предприятиями машиностроительной отрасли, производящими шахтопроходческое, карьерное, дорожно-строительное и прочее оборудование.



Среди новинок продуктовой линейки MAGSTRONG — принципиально новые марки MAGSTRONG AGRO22 и MAGSTRONG AGRO33. Данные стали предназначены в первую очередь для предприятий, производящих навесные элементы и комплектующие для почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники. Химический состав и технология производства данных сталей подобраны с учетом требуемых характеристик по твердости и износостойкости конечных изделий.



Международная выставка технологий производства и обработки листового металла EuroBLECH 2018 проходит с 23 по 26 октября. Мероприятие является крупнейшей торговой выставкой листовой металлообрабатывающей промышленности и собирает профессионалов отрасли со всего мира. В программе EuroBLECH тематические конференции и семинары. Прошлый форум, проводившийся в 2016 году, посетили более 60 тыс. человек из 100 стран. В этом году в выставке принимают участие свыше 1500 компаний-экспонентов из более чем 40 стран.

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