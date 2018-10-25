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Выплаты страхового возмещения клиентам Уралтрансбанка начнутся не позднее 8 ноября

УрБК, Москва, 25.10.2018. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выберет банки для выплаты страхового возмещения клиентам Уралтрансбанка до 1 ноября2018 года. Выплаты начнутся не позднее 8 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.



Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 25 октября 2018 года.

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