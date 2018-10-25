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Налоговики предупредили жителей Свердловской области о последствиях неуплаты налогов
25 октябрь 2018 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами — не позднее 3 декабря 2018 года необходимо уплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
«В «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» ежедневно идет отсчет количества дней, оставшихся до срока уплаты имущественных налогов, с тем чтобы налогоплательщики могли исполнить свою обязанность по уплате в установленные сроки. В июле текущего года в адрес свердловчан направлены уведомления с расчетом суммы платежа по каждому объекту подлежащему налогообложению, и квитанцией на уплату», — говорится в сообщении.
О том, с чем могут столкнуться налогоплательщики, не исполнившие в установленный срок свою обязанность по уплате обязательных платежей, рассказывает видеоролик, размещенный на сайте ФНС России.
Впоследствии неуплата налогов может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника. Причем, если государство задействует принудительные механизмы взыскания долга, то налогоплательщику помимо самого налога и пеней придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов. Так в текущем году в отношении 5 тыс. 068 жителей Свердловской области, имеющих задолженность по уплате налогов, приостановлено право на выезд за пределы Российской Федерации.
С начала года в результате применения мер принудительного взыскания задолженности в бюджет поступило уже более 1,5 млрд рублей налогов.
В Свердловской области активно проводятся судебными приставами-исполнителями рейдовые мероприятия с участием сотрудников налоговых органов, в ходе которых производится изъятие имущества, принадлежащего должнику. Так, только на прошлой неделе у должников было изъято и помещено на хранение 6 транспортных средств и до конца года количество таких мероприятий только увеличится.
Кроме того, к работе по сбору долгов активно привлекаются региональные и муниципальные органы власти, поскольку денежные средства, поступающие в уплату имущественных налогов, исчисленных физическим лицам, зачисляются именно в региональный и местный бюджеты.
Произвести уплату налогов можно как через банк, так и с помощью онлай-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств.
Получить консультацию о сумме имущественных налогов, подлежащих уплате, а также по вопросам исчисления имущественных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль) можно в ходе Дней открытых дверей, которые пройдут во всех налоговых инспекциях страны 9 и 10 ноября 2018 года. В рамках мероприятия всем желающим также расскажут о действующих в регионе ставках и льготах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества. Кроме того, посетителям, которые не получили по каким-либо причинам налоговое уведомление, специалисты налоговой инспекции выдадут копию неполученного уведомления.
Все желающие смогут подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
«В «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» ежедневно идет отсчет количества дней, оставшихся до срока уплаты имущественных налогов, с тем чтобы налогоплательщики могли исполнить свою обязанность по уплате в установленные сроки. В июле текущего года в адрес свердловчан направлены уведомления с расчетом суммы платежа по каждому объекту подлежащему налогообложению, и квитанцией на уплату», — говорится в сообщении.
О том, с чем могут столкнуться налогоплательщики, не исполнившие в установленный срок свою обязанность по уплате обязательных платежей, рассказывает видеоролик, размещенный на сайте ФНС России.
Впоследствии неуплата налогов может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника. Причем, если государство задействует принудительные механизмы взыскания долга, то налогоплательщику помимо самого налога и пеней придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов. Так в текущем году в отношении 5 тыс. 068 жителей Свердловской области, имеющих задолженность по уплате налогов, приостановлено право на выезд за пределы Российской Федерации.
С начала года в результате применения мер принудительного взыскания задолженности в бюджет поступило уже более 1,5 млрд рублей налогов.
В Свердловской области активно проводятся судебными приставами-исполнителями рейдовые мероприятия с участием сотрудников налоговых органов, в ходе которых производится изъятие имущества, принадлежащего должнику. Так, только на прошлой неделе у должников было изъято и помещено на хранение 6 транспортных средств и до конца года количество таких мероприятий только увеличится.
Кроме того, к работе по сбору долгов активно привлекаются региональные и муниципальные органы власти, поскольку денежные средства, поступающие в уплату имущественных налогов, исчисленных физическим лицам, зачисляются именно в региональный и местный бюджеты.
Произвести уплату налогов можно как через банк, так и с помощью онлай-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств.
Получить консультацию о сумме имущественных налогов, подлежащих уплате, а также по вопросам исчисления имущественных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль) можно в ходе Дней открытых дверей, которые пройдут во всех налоговых инспекциях страны 9 и 10 ноября 2018 года. В рамках мероприятия всем желающим также расскажут о действующих в регионе ставках и льготах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества. Кроме того, посетителям, которые не получили по каким-либо причинам налоговое уведомление, специалисты налоговой инспекции выдадут копию неполученного уведомления.
Все желающие смогут подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
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