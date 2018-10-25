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В январе-сентябре в Челябинской области произвели на 32% меньше лекарственных средств и материалов

УрБК, Челябинск, 25.10.2018. В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 0,5%. Об этом сообщает Челябинскстат.



В том числе в сфере добычи полезных ископаемых показатель вырос на 5,7%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — на 7,3%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — на 5%.



В то же время в январе-сентябре 2018 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Южного Урала снизился на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 90 млрд 489 млн руб. Так, к 1 октября намолочено на 20,4% меньше зерна, чем на 1 октября 2017 года. Овощей открытого грунта собрано на 3,9% меньше. Производство яиц в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,9%, молока — на 1,7%.



В обрабатывающих производствах индекс снизился на 0,4%. Наибольшее сокращение — на 31,8% — отмечено в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Также в производстве химических веществ и химических продуктов наблюдается снижение на 14,9%, в производстве одежды — на 14,1%, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 13,8%, в производстве мебели — на 11,4%, в производстве прочих готовых изделий — на 10,7%.



Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года вырос на 12,7%.

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