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В Свердловской области за прошедший год отношение судебных расходов к сумме основного требования по ОСАГО выросло до 155%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Свердловской области с середины 2017 года по середину 2018 года отношение судебных расходов к сумме основного требования по ОСАГО выросло до 155%. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной реформе ОСАГО.



«На 2017 года этот показатель составлял 122%. То есть на 100 руб. возмещения по железу платили 122 руб. разных дополнительных штрафов и пеней, расходов юристам и оценщикам. Это, безусловно, ухудшение ситуации, несмотря на то, что мы вместе с региональными властями, вместе с Генеральной прокуратурой проводили большие мероприятия по нейтрализации этого явления», — отметил Владимир Чистюхин.



В целом, с точки зрения ОСАГО, Свердловская область находится на среднем уровне по России. Порядка 47% полисов в области выдается в электронном виде (в среднем по России — 50%).



«Доля натурального возмещения выросла в Свердловской области до 11,5% (на середину 2017 года — 4,5%). Это значит, что страховые компании воспользовались темой натурального возмещения. Здесь область в общем тренде — средний показатель по стране 12%», — отметил Владимир Чистюхин.



Средняя выплата в области снизилась с 79 тыс. руб. до 65,5 тыс. руб. По стране количество полисов ОСАГО среди всех договоров страхования составляет 20%, а в Свердловской области — 23%.

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