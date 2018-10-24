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Урал без врачей
24 октябрь 2018 (16:50)
Нехватка квалифицированного медперсонала на Среднем Урале является хронической проблемой региональной системы здравоохранения. Замещение пустующих вакансий или выпадающих кадров идет медленными темпами. Существование Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) на ситуацию особо не влияет, хотя ежегодно вуз выпускает несколько сотен человек. На территории, где не хватает медиков, в последнее время пытаются активно привлекать специалистов из соседних регионов.
К настоящему времени, по данным регионального минздрава, в Свердловской области не хватает порядка 900 врачей.
«Это не только те вакансии, которые есть, но и которые будут заменять врачей пенсионного возраста», — сказал глава ведомства Андрей Цветков 24 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, в большей степени нехватку медицинских кадров испытывают северные территории региона. Его слова, по всей видимости, могут подтвердить жители Ивдельского городского округа, которые на прошлой неделе начали сбор подписей под петицией в адрес главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. Как следует из текста обращения, на население более чем 22 тыс. человек в городском округе имеется лишь одна больница. Однако проблема не столько в отсутствии здания для дополнительного медучреждения.
В муниципалитете нет узкопрофильных специалистов — окулиста, невропатолога, педиатра и так далее. Прием в поликлинике ведет фельдшер. Часть пациентов вынуждена обращаться в частные клиники, расположенные в Североуральске.
Примечательно, что основная «кузница медицинских кадров» в регионе — УГМУ, если смотреть на динамику в целом, должна была покрыть дефицит специалистов максимум за пять лет. По словам ректора вуза Ольги Ковтун, в текущем году учебу завершили более 600 человек. Только половина из них сможет поступить на ординатуру, которая позволит выпускникам заниматься медицинской практикой. Из бюджета в ординатуре оплачивается только 126 мест, еще около 200 — за счет работодателя. При таком раскладе ежегодно регион должен получать как минимум по 300 врачей, но кадровый голод по-прежнему сохраняется.
Помимо УГМУ еще одним источником кадров стали соседние регионы — Тюменская и Курганская области. За счет Пермского края медперсоналом обеспечивают северные территории Среднего Урала. Но в целом пополнение в медучреждении проходит медленными темпами. По словам А. Цветкова, с начала 2018 года количество специалистов в Свердловской области выросло на 4% — до 12 тыс. в подведомственных медучреждениях.
При этом и в УГМУ, и в областном минздраве заверяют, что мало кто из выпускников медицинского вуза отказывается от работы по специальности. Однако точные причины недостатка врачей в системе здравоохранения так и остались не разъяснены.
Неизвестно также, как скажутся последствия внутренней реформы в УГМУ на привлекательности самого вуза. Как ранее писал УрБК, в мае 2018 года ученый совет Уральского государственного медицинского университета по инициативе ректора (что отражено в официальном протоколе) принял решение снизить количество кафедр с 46 до 21. Под слияние попали узкопрофильные подразделения. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.
Сразу после реформы сотрудники УГМУ выразили опасение, что обучение в вузе будет проходить нестабильно. Максимум, кого сможет выпускать учебное заведение — кадры для среднего медперсонала (медсестры и фельдшера).
Ольга Ковтун, в свою очередь, заявила, что информация о сокращении узкопрофильных кафедр содержит «неполные и неправильные» сведения. Также она заявила, что сокращений ставок в профессорско-преподавательском составе вуза не проводилось.
«В первую очередь не ставились задачи сокращать кафедры. Мы укрупняли кафедральные коллективы потому, что те малочисленные кафедры, которые сегодня есть на факультете повышения квалификации — это 1,5 ставки. Очень трудно таким маленьким коллективом управлять. Например, кафедра патологической анатомии и кафедра судебной медицины создали большой кафедральный коллектив. Преподавать сегодня даже с увеличенным количеством студентов большим кафедральным коллективом значительно проще», — сказала Ольга Ковтун.
Как реформа сможет повысить качество образования, ректор УГМУ не уточнила. Однако если оправдаются худшие ожидания профессорско-преподавательского состава, Уральский государственный медицинский университет может потерять привлекательность для абитуриентов. Вслед за этим вуз перестанет снабжать узкопрофильными специалистами свердловскую медицину в прежних масштабах. В таком случае областному минздраву придется искать кадры для своих больниц по всей стране.
К настоящему времени, по данным регионального минздрава, в Свердловской области не хватает порядка 900 врачей.
«Это не только те вакансии, которые есть, но и которые будут заменять врачей пенсионного возраста», — сказал глава ведомства Андрей Цветков 24 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, в большей степени нехватку медицинских кадров испытывают северные территории региона. Его слова, по всей видимости, могут подтвердить жители Ивдельского городского округа, которые на прошлой неделе начали сбор подписей под петицией в адрес главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. Как следует из текста обращения, на население более чем 22 тыс. человек в городском округе имеется лишь одна больница. Однако проблема не столько в отсутствии здания для дополнительного медучреждения.
В муниципалитете нет узкопрофильных специалистов — окулиста, невропатолога, педиатра и так далее. Прием в поликлинике ведет фельдшер. Часть пациентов вынуждена обращаться в частные клиники, расположенные в Североуральске.
Примечательно, что основная «кузница медицинских кадров» в регионе — УГМУ, если смотреть на динамику в целом, должна была покрыть дефицит специалистов максимум за пять лет. По словам ректора вуза Ольги Ковтун, в текущем году учебу завершили более 600 человек. Только половина из них сможет поступить на ординатуру, которая позволит выпускникам заниматься медицинской практикой. Из бюджета в ординатуре оплачивается только 126 мест, еще около 200 — за счет работодателя. При таком раскладе ежегодно регион должен получать как минимум по 300 врачей, но кадровый голод по-прежнему сохраняется.
Помимо УГМУ еще одним источником кадров стали соседние регионы — Тюменская и Курганская области. За счет Пермского края медперсоналом обеспечивают северные территории Среднего Урала. Но в целом пополнение в медучреждении проходит медленными темпами. По словам А. Цветкова, с начала 2018 года количество специалистов в Свердловской области выросло на 4% — до 12 тыс. в подведомственных медучреждениях.
При этом и в УГМУ, и в областном минздраве заверяют, что мало кто из выпускников медицинского вуза отказывается от работы по специальности. Однако точные причины недостатка врачей в системе здравоохранения так и остались не разъяснены.
Неизвестно также, как скажутся последствия внутренней реформы в УГМУ на привлекательности самого вуза. Как ранее писал УрБК, в мае 2018 года ученый совет Уральского государственного медицинского университета по инициативе ректора (что отражено в официальном протоколе) принял решение снизить количество кафедр с 46 до 21. Под слияние попали узкопрофильные подразделения. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.
Сразу после реформы сотрудники УГМУ выразили опасение, что обучение в вузе будет проходить нестабильно. Максимум, кого сможет выпускать учебное заведение — кадры для среднего медперсонала (медсестры и фельдшера).
Ольга Ковтун, в свою очередь, заявила, что информация о сокращении узкопрофильных кафедр содержит «неполные и неправильные» сведения. Также она заявила, что сокращений ставок в профессорско-преподавательском составе вуза не проводилось.
«В первую очередь не ставились задачи сокращать кафедры. Мы укрупняли кафедральные коллективы потому, что те малочисленные кафедры, которые сегодня есть на факультете повышения квалификации — это 1,5 ставки. Очень трудно таким маленьким коллективом управлять. Например, кафедра патологической анатомии и кафедра судебной медицины создали большой кафедральный коллектив. Преподавать сегодня даже с увеличенным количеством студентов большим кафедральным коллективом значительно проще», — сказала Ольга Ковтун.
Как реформа сможет повысить качество образования, ректор УГМУ не уточнила. Однако если оправдаются худшие ожидания профессорско-преподавательского состава, Уральский государственный медицинский университет может потерять привлекательность для абитуриентов. Вслед за этим вуз перестанет снабжать узкопрофильными специалистами свердловскую медицину в прежних масштабах. В таком случае областному минздраву придется искать кадры для своих больниц по всей стране.
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