Новости дня

Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

УрБК, Москва, 24.10.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.



За принятие документа проголосовало 370 депутатов, против — 65, воздержавшихся не было.



Согласно проекту, доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 19,969 трлн руб., расходы — 18,037 трлн руб. Профицит в 2019 году составит 1,932 трлн руб. или 1,8% ВВП.



В 2020 году планируется, что доходы будут в объеме 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Соответственно, профицит — 1,224 трлн руб.



В свою очередь, в 2021 году доходы ожидаются на уровне 20,978 трлн руб., расходы — 20,026 трлн руб., профицит — 952 млрд руб. (0,8% ВВП).



Предполагается, что ВВП страны в 2019 году достигнет суммы почти 106 трлн руб., при этом будет расти в 2020 году до 111 трлн руб., а в 2021 году — до 118,5 трлн руб.



Инфляция ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%.



Второе чтение запланировано на 14 ноября.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: