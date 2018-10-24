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В Екатеринбурге произошел уже второй пожар на площадке с неэксплуатируемыми цистернами

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Екатеринбурге сегодня произошел пожар по адресу пр. Космонавтов, 68. На площади 100 кв. м. горел мусор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В 13.10 поступило сообщение о пожаре на пр. Космонавтов. На площади 100 кв. м. горел мусор на открытой площадке. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, 10 октября по тому же адресу загорелось масло в неэксплуатируемой цистерне. По словам жителей Уралмаша, в настоящее время емкость пытаются демонтировать.

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