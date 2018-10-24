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В Свердловской области не хватает около 900 врачей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Свердловской области к настоящему времени не хватает порядка 900 врачей. Об этом 24 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.



«Это не только те вакансии, которые есть, но и которые будут заменять врачей пенсионного возраста», — сказал министр.



По его словам, в большей степени нехватку медицинских кадров испытывают северные территории региона.



Восполнить дефицит специалистов областной Минздрав пытается за счет выпуска из профильных вузов, а также нанимая кадры из других регионов — Тюменской и Курганской областей, а также из Пермского края.



«За этот год у нас на 4% больше врачей работает, чем год назад. У нас работает 12 тыс. человек в государственных учреждениях. Еще несколько тысяч работают в муниципальных учреждениях, федеральных учреждениях и в частных клиниках», — сказал Андрей Цветков.



Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, в свою очередь, добавила, что в текущем году учебу завершили более 600 человек. Однако только половина из них поступила в ординатуру. Из бюджета оплачивается только 126 мест, еще около 200 — за счет работодателя.

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