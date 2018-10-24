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Трансферный пассажиропоток в аэропорту Кольцово вырос более чем на треть
24 октябрь 2018 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Екатеринбурге международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») за 9 месяцев 2018 года обслужил 364,5 тыс. трансферных и транзитных пассажиров. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Лидерами по перевозке трансферных пассажиров стали авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и «Победа». Услугами этих трех перевозчиков воспользовались более 90% пассажиров, выбравших авиагавань Екатеринбурга в качестве пересадочного узла.
Основной трансферный пассажиропоток в аэропорту Кольцово сформирован за счет программы перевозки пассажиров внутри страны из восточных регионов России в столицы и в южные регионы (Краснодарский край и Крым), а также путешествий из Китая в европейские столицы (Прага, Париж, Рим). Самым популярными трансферными маршрутами стали направления Благовещенск — Екатеринбург — Москва, Пекин — Екатеринбург — Прага и Пекин — Екатеринбург — Санкт-Петербург.
Лидерами по перевозке трансферных пассажиров стали авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и «Победа». Услугами этих трех перевозчиков воспользовались более 90% пассажиров, выбравших авиагавань Екатеринбурга в качестве пересадочного узла.
Основной трансферный пассажиропоток в аэропорту Кольцово сформирован за счет программы перевозки пассажиров внутри страны из восточных регионов России в столицы и в южные регионы (Краснодарский край и Крым), а также путешествий из Китая в европейские столицы (Прага, Париж, Рим). Самым популярными трансферными маршрутами стали направления Благовещенск — Екатеринбург — Москва, Пекин — Екатеринбург — Прага и Пекин — Екатеринбург — Санкт-Петербург.
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