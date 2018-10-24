Новости дня

Четыре автомобиля сгорели на ул. Чкалова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар, в результате которого два автомобиля сгорели полностью и еще два пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании на ул. Чкалова поступила в 04.02 по местному времени. «На площади 10 кв. м. сгорели автомобиль Ford Focus и Opel Antara. Повреждены автомобили Renault Logan и Hyundai Elantra. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: