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Четыре автомобиля сгорели на ул. Чкалова в Екатеринбурге
24 октябрь 2018 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар, в результате которого два автомобиля сгорели полностью и еще два пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании на ул. Чкалова поступила в 04.02 по местному времени. «На площади 10 кв. м. сгорели автомобиль Ford Focus и Opel Antara. Повреждены автомобили Renault Logan и Hyundai Elantra. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут», — говорится в сообщении.
Информация о возгорании на ул. Чкалова поступила в 04.02 по местному времени. «На площади 10 кв. м. сгорели автомобиль Ford Focus и Opel Antara. Повреждены автомобили Renault Logan и Hyundai Elantra. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут», — говорится в сообщении.
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