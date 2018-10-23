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В Свердловской области пройдет второй этап плановой проверки системы оповещения населения
23 октябрь 2018 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. На Среднем Урале 24 октября 2018 года состоится второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в 11.30 во всех городах региона будут включены электросирены.
«Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — отмечают в ведомстве.
Напомним, первый этап проверки состоялся 17 октября.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в 11.30 во всех городах региона будут включены электросирены.
«Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — отмечают в ведомстве.
Напомним, первый этап проверки состоялся 17 октября.
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