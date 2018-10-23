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В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 595 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Серянина, Валерия Медведева, Льва Громова, Дмитрия Важинского, Андрея Алиуллова, Вагаба Вагабова, Светланы Бывальцевой, Евгения Ефимова, а также граждан Китайской Народной Республики — Чэна Инь, Сиу Чэнь.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенные в особо крупном размере и организованной группой».



С февраля по декабрь 2014 года Дмитрий Серянин, действуя через возглавляемое им ООО «Игровая студия «Аврора», разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией, содержащие недостоверные сведения о целях и назначении переводов валюты в Китайскую Народную Республику.



Чень Сиу, согласно отведенной роли, систематически предоставлял Серянину денежные средства, подлежащие незаконному переводу в валюте на территорию КНР, сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях таких платежей для изготовления от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед банками России законности этих валютных операций.



В целом злоумышленники, действуя совместно и через номинальные фирмы, открытые для этой цели, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 595 млн руб. на счета коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в КНР, — нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Китая.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. каждому.



Льву Громову, а также Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу — в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. каждому.



Евгению Ефимову, а также Инь Чэн и Дмитрию Важинскому — в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. каждому.



Суд постановил отбывать наказание указанным лицам в исправительной колонии общего режима.



Также суд назначил Светлане Бывальцевой и Андрею Алиуллову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 200 тыс. руб. каждому.

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