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В Минфине РФ не откажутся от повышения акцизов от топлива из-за региональных дорожных фондов

УрБК, Москва, 22.10.2018. В Минфине РФ не рассматривают возможность сохранения акцизов на топливо на прежнем уровне после 1 января 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы финансового ведомства Илью Трунина.



По его словам, в министерстве не видят другого способа возместить выпадающие доходы в региональных дорожных фондах.



«Мы бы все очень хотели не поднимать акцизы (на топливо с 1 января 2019 года — прим. ред.), но нам непонятно, как заместить в короткий период выпадающие доходы региональных дорожных фондов. Это надо менять основные параметры бюджета, а он рассматривается 24 октября в первом чтении и, надеемся, будет принят», — сказал Трунин.



С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за 1 т бензина, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за 1 т дизельного топлива.

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