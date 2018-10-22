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Официальный курс доллара США снизился на 50 коп., евро вырос на 4 коп.

22 октябрь 2018 (14:44)

УрБК, Москва, 22.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 50,75 коп., до 65,30 руб., евро вырос на 4,61 коп., до 75,37 руб.

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