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Официальный курс доллара США снизился на 50 коп., евро вырос на 4 коп.
22 октябрь 2018 (14:44)
УрБК, Москва, 22.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 50,75 коп., до 65,30 руб., евро вырос на 4,61 коп., до 75,37 руб.
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